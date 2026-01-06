Λέτο: «Γνωρίζουμε ότι είναι πρώτη φορά που η Κηφισιά φτάνει στους "8", αξίζουν συγχαρητήρια οι παίκτες μου»

Οι δηλώσεις του Σεμπαστιάν Λέτο μετά την πρόκριση της Κηφισιάς στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το εκπληκτικό γκολ του Αμανί στο 82' χάρισε στην Κηφισιά, τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου και την πρόκριση στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson εναντίον του Λεβαδειακού.

Ο προπονητής της ομάδας των Βόρειων Προαστείων, Σεμπαστιάν Λέτο

Αναλυτικά όσα είπε ο Αργεντινός προπονητής:

«Το γνωρίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε τον σύλλογο στα προημιτελικά του θεσμού. Είναι κάτι που βλέπεις από την δουλειά που γίνεται, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλα τα παιδιά που αγωνίστηκα, αλλά και αυτά στον πάγκο ήταν έτοιμοι να δώσουν το 100%, όπως κάνουν κάθε φορά.

Μετά από μια μεγάλη ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό που είναι κάτι δύσκολο ύστερα από μια διακοπή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου το αξίζουν στο 100%».

