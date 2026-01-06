«Ενδιαφέρον για Αλβανό αμυντικό από τον Ολυμπιακό»

Όπως αναφέρει αλβανικό δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Έλιον Σότα που αγωνίζεται ως αμυντικός στην Εγκνάτια.

Στο μεταγραφικό παζάρι έχει βγει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύμφωνα με αλβανικό δημοσίευμα, οι Πειραιώτες εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού της Εγκνάτια, Έλιον Σότα για την ενίσχυση στα μετόπισθεν.

Ο Αλβανός στόπερ πραγματοποιηθεί μία γεμάτη σεζόν στην Εγκνάτια, καθώς μετράει συνολικά 22 εμφανίσεις και 1720 λεπτά συμμετοχής και αποτελεί αναντικατάστο μέλος της αμυντικής γραμμής της ομάδας του.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά και με αυτή την περίπτωση, όπως και αυτή του αριστερού μπακ.