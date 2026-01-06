Ενίσχυση με Παναγιώτη Παναγιώτου για την Καλαμάτα

Συνεχίζει τις κινήσεις της στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι η Καλαμάτα, ολοκληρώνοντας ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ της.

Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Παναγιώτου, ενισχύοντας τη γραμμή της άμυνας.

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Μπακαγιόκο, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Παναγιώτου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο κατέγραψε 13 συμμετοχές στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν.

Ο νεαρός στόπερ ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τον ΑΟ Γιάννινα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων και αήττητο πρωτάθλημα με την ομάδα Νέων. Το 2019 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος και της Β’ ομάδας για τρεις σεζόν.

Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην Κύπρο με τον Εθνικό Άχνας, πραγματοποιώντας 25 εμφανίσεις, πριν επιστρέψει το καλοκαίρι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του είναι η ευχέρεια προσαρμογής, καθώς εκτός από στόπερ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως μπακ.