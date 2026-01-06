Ο Έλληνας φορ σκόραρε δύο φορές στο 0-3 στην Πίζα και η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας βρίσκεται πια στην τέταρτη θέση.

Αν κοιτάξει κανείς την λίστα των σκόρερ στην Serie A, μόνο δύο παίκτες, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Κρίστιαν Πούλισικ έχουν σκοράρει φέτος περισσότερα γκολ από τον Τάσο Δουβίκα!

Ο Έλληνας επιθετικός που δεν ξεκίνησε βασικός στην σεζόν, είναι όλο και καλύτερος όσο περνάει ο χρόνος για με τα δύο γκολ που πέτυχε στην Πίζα έφτασε πλέον τα 6 στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πέρασε νικηφόρα από την Πίζα και με το 0-3 έφτασε τους 33 βαθμούς, που την φέρνουν στην 4η θέση και εντός της ζώνης Champions League.

O Περόνε άνοιξε τον δρόμο για την μεγάλη νίκη (68'), με τον Δουβίκα να κλειδώνει το ματς (76'), έπειτα από ασίστ του Χεσούς Ροντρίγκεθ και να γράφει το τελικό 0-3 από το σημείο του πέναλτι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.