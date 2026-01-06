Το... ενωτικό «αντίο» του Μαρέσκα στην Τσέλσι (pic)

Με ένα άκρως συμφιλιωτικό μήνυμα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμμεση ή έμμεση αναφορά προς τη διοίκηση για το ξαφνικό «διαζύγιο» με την Τσέλσι, επέλεξε ο Έντσο Μαρέσκα να πει το αντίο του στους Λονδρέζους.

Έχοντας ήδη ανακοινωθεί ο «διάδοχός του» (Λίαμ Ροσίνιορ), ο Ιταλός τεχνικός μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά την ταραχώδη αποχώρησή του από τον πάγκο των «μπλε», η οποία επισημοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά.

Στο μήνυμα που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανήμερα των Φώτων (6/1), ο Μαρέσκα άφησε... στην άκρη τις όποιες διαφορές και εντάσεις μπορεί να είχε με την ιδιοκτησιακή αρχή του κλαμπ. Παρά την αντιπαράθεση - που θεωρήθηκε σοβαρή - με τους ανθρώπους που διοικούν την Τσέλσι και την αναφορά του συλλόγου για μια «σειρά περιστατικών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια στη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητήσεων σχετικά με τον επαγγελματισμό του προπονητή», ο πρώην προπονητής των Λονδρέζων απέφυγε να «ρίξει λάδι στην φωτιά».

«Άφησε αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκες», έγραψε ο Ιταλός στην αρχή της ανάρτησης και πρόσθεσε: «Η πορεία μου με την Τσέλσι ξεκίνησε από τα προκριματικά του Conference League. Φεύγω με την εσωτερική γαλήνη ότι αφήνω έναν σπουδαίο σύλλογο όπως η Τσέλσι εκεί όπου του αξίζει να βρίσκεται.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους της Τσέλσι για τη στήριξή τους τους τελευταίους 18 μήνες. Μια στήριξη που ήταν καθοριστική για την επίτευξη της πρόκρισης στο Champions League, την κατάκτηση του Conference League και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Νίκες που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου! Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες που με συνόδευσαν σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Εύχομαι σε όλους όσοι μοιράστηκαν κάθε στιγμή μαζί μου, κάθε επιτυχία σε αυτό το δεύτερο μισό της σεζόν και στο μέλλον.

Ευχαριστώ Τσέλσι, από εμένα και την οικογένειά μου.»