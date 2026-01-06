Ο Τάισον πάτησε... γκάζι, έδωσε στον Κωνσταντέλια και πήρε βραβείο (vid)

Ο Τάισον κόντρα στον Παναθηναϊκό απέδειξε (ξανά) ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο, με την ασίστ του να βγαίνει η κορυφαία του μήνα για τον ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος για ακόμη μία φορά «πάτησε» γκάζι, άφησε πίσω του τον Σιώπη και πάτησε περιοχή από αριστερά. Την κατάλληλη στιγμή έδωσε την μπάλα στον Γιάννη Κωνσταντέλια , που με ένα έξυπνο «τσίμπημα» την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το βραβείο του Νοεμβρίου – επίσης με μια κούρσα και ασίστ που ξεχώρισε – ο Τάισον επέστρεψε στην κορυφή και τον Δεκέμβριο, με μια ακόμη καθοριστική ενέργεια.

Στην ψηφοφορία για το Play Of The Month Δεκεμβρίου, ο Τάισον συγκέντρωσε το 64% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λούκα Ιβανούσετς με την καταπληκτική κάθετη πάσα στο ματς με τη Λουντογκόρετς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η ενέργεια του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας.

