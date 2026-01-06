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Παίκτες και Χιμένεθ έγιναν ένα μετά το γκολ του Μορόν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι παίκτες του Άρη έσπευσαν στον πάγκο για να πανηγυρίσουν μία αγκαλιά το γκολ του Λορέν Μορόν.
Παίκτες και Χιμένεθ έγιναν ένα μετά το γκολ του Μορόν (vid)