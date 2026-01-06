Ο γάμος της Μάρτα με την Λορενς στη Φλόριντα

Βραζιλιάνα Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα, γνωστή ως Μάρτα, η οποία θεωρείται η σπουδαιότερη παίκτρια όλων των εποχών, παντρεύτηκε στη Φλόριντα-στο Pelican Club- με την Αμερικανίδα πρώην παίκτρια Κάρι Λόρενς.

Η τελετή-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα mundo deportivo-, ήταν για λίγους, αλλά έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το ζευγάρι κοινοποίησε φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Η Μάρτα, 39 ετών, έξι φορές νικήτρια του βραβείου The Best της FIFA, φορούσε ένα λευκό κοστούμι κατασκευασμένο κατά παραγγελία από υφάσματα που εισάγονται από τη Βραζιλία, ενώ έφερε ένα φαρδύ καπέλο. Περπάτησε στον διάδρομο χέρι-χέρι με τη μητέρα της, Τερέζα ντα Σίλβα.

Η 28χρονη Κάρι Λόρενς- πρώην επαγγελματίας παίκτρια, αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα τέλη του 2024 λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών- επέλεξε ένα κλασικό λευκό φόρεμα με μακρύ πέπλο.

Γνωρίστηκαν το 2022 ενώ έπαιζαν μαζί για το Ορλάντο Πράιντ στο αμερικανικό πρωτάθλημα.