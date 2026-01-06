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Άρης - Παναιτωλικός: Η βολίδα του Ράσιτς για το 2-0! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ούρος Ράσιτς με ένα φανταστικό σουτ έκανε το 2-0 για τον Άρη - Δείτε το υπέροχο γκολ.
Άρης - Παναιτωλικός: Η βολίδα του Ράσιτς για το 2-0! (vid)