Στο «τιμόνι» της Λαμίας ο Βαγγέλης Στουρνάρας

Ο Βαγγέλης Στουρνάρας αποτελεί τον νέο τεχνικό της Λαμίας μετά την απομάκρυση του Απόστολου Παπανικολάου από την θέση του προπονητή.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Βαγγέλη Στουρνάρα.

Ο 43χρονος τεχνικός ο οποίος κατάγεται από τη Γλύφα και είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α, βρισκόταν μέχρι πρότινος στο τιμόνι του ΠΟ Ελασσόνας, παρουσιάζοντας αξιόλογο έργο. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής και με τη φανέλα της Λαμίας, ενώ έχει δουλέψει ως προπονητής σε Απόλλωνα Λάρισας, ΟΦ Ιεράπτερας, Επισκοπή και Εράνη Φιλιατρών.

Η Λαμία τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

Ο νέος προπονητής θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση σήμερα το απόγευμα στις 16:00 στο προπονητικό κέντρο της Νέας Άμπλιανης».