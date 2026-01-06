Βοτανικός: Ξεκινάνε οι εργασίες στο νότιο πέταλο, βγήκε η απόφαση της Αρχαιολογίας

Ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουν οι εργασίες και στο νότιο πέταλο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, μετά την απόφαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Ακόμη ένα βήμα για την ολοκλήρωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, έπειτα την απόφαση της Αρχαιολογίας να κρατηθεί το ένα πηγάδι το οποίο θα είναι ορατό στο ένα πάρκινγκ, κάτι που σημαίνει ότι ξεκινούν πλέον οι εργασίες και στο νότιο πέταλο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως το πηγάδι που είχε βρεθεί θα προστατευθεί και θα διατηρηθεί ενώ παράλληλα οι εργασίες γύρω του θα ξεκινήσουν καθώς είχε προβλεφθεί από τους κατασκευαστές η συγκεκριμένη εξέλιξη.

Αυτό αποτελούσε και το τελευταίο μικρό εμπόδιο για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα δείχνουν πως σε 5-6 μήνες θα υπάρχει πλέον πλήρης κατασκευή σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου ώστε να μπει μπροστά η τοποθέτηση του στεγάστρου και οι εσωτερικοί χώροι.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει πως:

Εγκρίνεται η διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφικές εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου στο Ο.Τ. 45-46-50 στην περιοχή Βοτανικός του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα:

α) η διατήρηση και ανάδειξη του φρέατος 5 λόγω της καλής κατάστασης διατήρησής του και

β) η διατήρηση σε κατάχωση των φρεάτων 1,2,3,4, και 6.

Η έγκριση δίνεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Η μελέτη ανάδειξης (στερέωσης, συντήρησης, φωτισμού) του φρέατος 5 να εκπονηθεί σε συνεργασία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον κύριο/φορέα υλοποίησης του έργου.

2. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που διατηρούνται σε κατάχωση να καλυφθούν με γεωύφασμα και ακολούθως σε επάλληλες στρώσεις διαφορετικής κοκκομετρίας αδρανών μεσαίας και ψιλής διατομής από τα κατώτερα στα ανώτερα σημεία ανά 40 εκ. ώστε να διασφαλιστεί το σταθερό περιβάλλον της κατάχωσης. Μεταξύ των αδρανών να τοποθετηθεί στρώση γεωυφάσματος.