Αναστασίου: «Δείξαμε φόβο και δεν παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο»

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV, μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Όλα όσα ανέφερε ο τεχνικός του Παναιτωλικού, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στον Άρη, στην κάμερα της Cosmote TV.

Αναλυτικά:

«Ο αποκλεισμός μας κοστίζει, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε και φοβηθήκαμε. Σίγουρα όταν δεν παίζει ο Μπουχαλάκης έχουμε ένα μείον στην άμυνα και με τα τρία χαφ δεν είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Το δεύτερο γκολ που δεχτήκαμε ήταν το πιο κρίσιμο, γιατί έκανε το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε φάσεις, δημιουργήσαμε στιγμές, αλλά δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και όταν δεν το κάνεις σίγουρα μένεις εκτός. Πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια και να μπούμε σωστά στα επόμενα παιχνίδια».