Ο Λίαμ Ροσένιορ νέος προπονητής της Τσέλσι μέχρι το 2032!

H Τσέλσι γυρίζει σελίδα και εγκαινιάζει μια νέα εποχή, καθώς ο Λίαμ Ροσένιορ αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή μετά την αποχώρηση του Έντζο Μαρέσκα.

Ο 41χρονος Άγγλος, που τα τελευταία περίπου δύο χρόνια έχει ξεχωρίσει με την πορεία του στη Στρασμπούρ, θεωρήθηκε η καταλληλότερη επιλογή για τον πάγκο των «μπλε».

Το λονδρέζικο σύλλογο είχε μπει σε διαδικασία αναζήτησης νέου τεχνικού και τελικά κατέληξε στον Ροσένιορ, ο οποίος έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Τσέλσι μάλιστα δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, προσφέροντάς του πολυετές συμβόλαιο που εκτείνεται έως το 2032 — μια δέσμευση που φανερώνει τη διάθεση του κλαμπ να χτίσει πάνω στο έργο του για πολλά χρόνια.