Καθυστερεί η μετακίνηση του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αγωνιστική αποχή του Σίμου Μήτογλου αποτυπώθηκε στις εξετάσεις που έκανε στη Σαμπντόρια και η μεταγραφή του θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο.

Στη Γένοβα βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Σίμος Μήτογλου, αλλά η μεταγραφή του στη Σαμπντόρια φαίνεται πως θα καθυστερήσει. Ο Έλληνας αμυντικός πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, στις οποίες φάνηκε η αγωνιστική του αποχή.

Ο Μήτογλου φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου με τη φανέλα της ΑΕΚ και μετά από την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έκανε ατομικές προπονήσεις. Στην Ιταλία αυτό που σημειώνουν είναι ότι δεν έχει ναυαγήσει η μεταγραφή, αλλά ότι θα δοθεί λίγος χρόνος στον 27χρονο στόπερ να δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Μάλιστα, όπως τονίζεται θα υποβληθεί και νέες εξετάσεις.

