Αστέρας Aktor: Σειρήνες για Κετού – Ενδιαφέρον από Οβιέδο, Αντάλιασπορ

Η «Marca» σε ρεπορτάζ της κάνει λόγο για ισπανικές και τουρκικές ομάδες που θέλουν τον Κετού του Αστέρα.

Ο Κάλβιν Κετού είναι από τους παίκτες που ξεχώρισαν φέτος στον Αστέρα Aktor, προερχόμενος από την ομάδα Β και ήδη υπάρχουν ομάδες του εξωτερικού που παρακολουθούν την εξέλιξή τους και ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Φέτος ο 28χρονος Καμερουνέζο εξτρέμ μετρά 17 συμμετοχές, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ και σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Marca» αρκετοί σύλλογοι από την πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας αλλά και από την Τουρκία τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Μέσα σε αυτές είναι η Οβιέδο, ενώ προ ημερών έφρασε στα γραφεία των Αρκάδων πρόταση από ομάδα της Τουρκίας για την απόκτηση του Κετού, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Οι Αρκάδες δεν είναι αρνητικοί στην πώληση του παίκτη αλλά όχι τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς θέλουν να διατηρήσουν τον παίκτη στο ρόστερ έως το καλοκαίρι.

Το ισπανικό δημοσίευμα καταλήγει τονίζοντας πως εκτός από την Οβιέδο και η Αντάλιασπορ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Καμερουνέζο επιθετικό.

