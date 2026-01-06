Ροσένιορ: «Πάω στην Τσέλσι, δεν μπορούσα να πω όχι»

Ο προπονητής της Στρασμπούρ, Λίαμ Ροσένιορ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του για να ενταχθεί στην Τσέλσι.

Αφού επέστρεψε χθες (5/1) από το Λονδίνο, ο 41χρονος Άγγλος προπονητής- ο οποίος είχε συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα έως το 2028, έδωσε συνέντευξη Τύπου σήμερα (6/1) το πρωί στο Στρασβούργο, επιβεβαιώνοντας ότι φεύγει για να την Τσέλσι, μια ομάδα που ανήκει επίσης στην BlueCo.

«Μου δόθηκε άδεια να μιλήσω με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι τιμή μου . Θα γίνω προπονητής της Τσέλσι», εξήγησε ως εισαγωγή.

Συνοδευόμενος μόνο από τον βοηθό και μεταφραστή του, Χαλίφα Σισέ, ο οποίος θα τον συνοδεύσει στην Αγγλία, ο Λίαμ Ροσένιρρ περιέγραψε λεπτομερώς τα συναισθήματά του:



«Υπάρχουν αποφάσεις που αλλάζουν μια ζωή. Θα αγαπώ τη Στρασμπούρ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν μπορούσα να πω όχι. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Με φέρνει πιο κοντά στα παιδιά μου. Μου λείπουν. Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Είναι πηγή υπερηφάνειας για μένα, και θα έπρεπε να είναι και για τη Ράτσινγκ, για τον Μαρκ Κέλερ. Αυτές οι τελευταίες μέρες ήταν περίπλοκες. Προφανώς ήμουν πολύ χαρούμενος στην αρχή, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Πάντα το ονειρευόμουν αυτό. Είμαι επίσης λίγο λυπημένος που φεύγω από τη Στρασμπούρ»

Και συνέχισε:

«Αλλά ο χρόνος θα δείξει. Τίποτα δεν είναι ποτέ εγγυημένο στη ζωή. Ίσως ο διάδοχός μου να είναι ακόμα πιο επιτυχημένος! Αυτό μπορεί να είναι καλό, στην πραγματικότητα. Το ελπίζω κι εγώ! Έχω μια προφορική συμφωνία. Θα υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Ήθελα να έρθω να σας το εξηγήσω αυτοπροσώπως σήμερα, πριν φύγω».

Δύσκολα θα είναι στον πάγκο αύριο (7/1) το βράδυ εναντίον της στη Φούλαμ, αλλά θεωρείται σίγουρο ότι θα βρίσκεται το Σάββατο (10/1) εναντίον της Τσάρλτον.