Σαλάχ: «Η Αίγυπτος δεν είναι το φαβορί, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας»

Ο Αιγύπτιος επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ δήλωσε ότι οι «Φαραώ» δεν ήταν ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά επέμεινε ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να προχωρήσουν περαιτέρω στο τουρνουά στο Μαρόκο.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ σκόραρε το τρίτο γκολ στη νίκη με 3-1 στην παράταση επί του Μπενίν και την πρόκριση της Αιγύπτου στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν στοχεύει να κατακτήσει τον τίτλο για πρώτη φορά από το 2010 και μια όγδοη φορά συνολικά, που αποτελεί ρεκόρ.

«Δεν νομίζω ότι είμαστε καθόλου φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου», δήλωσε ο Σαλάχ στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε νεαρούς παίκτες και οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν στην Αίγυπτο. Απλώς αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας και όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Ο 33χρονος δήλωσε ότι δεν υπήρχαν εύκολοι αγώνες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

«Το επίπεδο είναι αρκετά παρόμοιο. Χθες είπα στην ομάδα ότι καμία ομάδα δεν χάνει με τέσσερα ή πέντε γκολ. Το Μπενίν έχει μια καλή ομάδα και έναν καλό προπονητή. Χαίρομαι που στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε.»

Ο Σαλάχ έχει σκοράρει 10 γκολ σε 22 αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, δύο λιγότερα από τον Χασάν Ελ-Σάζλι, τον κορυφαίο σκόρερ της Αιγύπτου στο τουρνουά, και ένα λιγότερο από τον νυν προπονητή του, Χασάν.

Η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει είτε την πρωταθλήτρια Ακτή Ελεφαντοστού είτε την Μπουρκίνα Φάσο στα προημιτελικά στο Αγκαντίρ το Σάββατο.