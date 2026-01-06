Η Μαγιόρκα χρησιμοποίησε τη φόρμα του Μαδούρο (vid)

Απρόσμενες διαστάσεις πήρε στα social media η εικόνα του Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψη του στις ΗΠΑ, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά λόγω της ενδυματολογικής του επιλογής. Οι παρατηρητικοί θα διαπίστωσαν πως την ίδια ζακέτα έχει καθιερώσει και η Μαγιόρκα!

Το μόνο στοιχείο που διαφοροποιεί τα δύο σύνολα είναι το έμβλημα του ισπανικού συλλόγου, το οποίο είναι κεντημένο στο στήθος της αθλητικής ζακέτας.

Πρόκειται για σετ κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά. Η ζακέτα κοστίζει 119,99 ευρώ, ενώ η φόρμα 99,99 ευρώ, με τη συνολική τιμή να φτάνει τα 219,98 ευρώ.



Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση. Το προϊόν εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Nike, ενώ τα social media πλημμύρισαν από χιουμοριστικά σχόλια, memes και συγκρίσεις ανάμεσα στην εικόνα του Μαδούρο υπό κράτηση και την εμφάνιση των παικτών της Μαγιόρκα πριν τους αγώνες.

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε στην Ισπανία. Σε ορισμένες χώρες η φόρμα παραμένει διαθέσιμη σε φυσικά καταστήματα, ωστόσο εκτιμάται ότι τα αποθέματα δεν θα αντέξουν για πολύ, καθώς η παγκόσμια δημοσιότητα γύρω από τη σύλληψη του Μαδούρο συνεχίζει να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον.