Παυλίδης: «Να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας κόντρα στην Μπράγκα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε για τη μονομαχία της Μπενφίκα με τη Μπράγκα στα ημιτελικά του πορτογαλικού League Cup, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για τον ίδιο η κατάκτηση του πρώτου του τροπαίου με τους «αετούς».

Ο Έλληνας φορ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το 2026, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Στο πρόσφατο 3-1 απέναντι στην Εστορίλ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας χατ τρικ και ανεβάζοντας τον φετινό του απολογισμό στα 23 γκολ!

Ο Παυλίδης βρήκε δίχτυα δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο του Σαββάτου (03/01) και «σφράγισε» τη νίκη στο 80', σημειώνοντας το τρίτο του χατ τρικ για φέτος στο πρωτάθλημα. Μετρά πλέον 17 γκολ στο πρωτάθλημα και 23 συνολικά.

Τώρα η Μπενφίκα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση της Τετάρτης (7/1, 22:00) απέναντι στη Μπράγκα, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Ο διεθνής επιθετικός ξεκαθάρισε ότι η ομάδα στοχεύει να υπερασπιστεί τον τίτλο της και να σηκώσει ξανά το League Cup, όπως έκανε και την περσινή σεζόν.

«Η Μπενφίκα είναι ένας μεγάλος σύλλογος και είναι φυσιολογικό να θέλεις να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια και όλα τα τρόπαια που μπορείς. Και φυσικά θα υπερασπιστούμε το κύρος μας και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ξανά», τόνισε αρχικά ο Παυλίδης, θυμίζοντας στη συνέχεια πώς οι «αετοί» κατέκτησαν το τρόπαιο την προηγούμενη σεζόν:

«Θα είναι ένας δύσκολος ημιτελικός. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και, φυσικά, να νικήσουμε και στο δεύτερο, για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε όπως πέρυσι. Το πρώτο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Μπράγκα πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι κερδίσαμε 3-0 ή 4-0 (ήταν 3-0). Το δεύτερο με την Σπόρτινγκ ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά κερδίσαμε στα πέναλτι και πήραμε το Κύπελλο Allianz. Είναι σημαντικό να κατακτήσουμε το τρόπαιο για την Μπενφίκα και για τους οπαδούς μας».

Ο 27χρονος επιθετικός τόνισε επίσης ότι αυτή η διοργάνωση είναι ιδιαίτερη για εκείνον, καθώς ήταν το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε στην καριέρα του: «Θέλουμε πάντα να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και να πάρουμε τον έλεγχο του αγώνα. Είναι παιχνίδι νοκ-άουτ. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Είναι πάντα σημαντικό να σκοράρουμε πρώτοι, να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και να μην κάνουμε λάθη που θα μας φέρουν προβλήματα. Στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι που μετράει, γιατί σε τέτοια παιχνίδια όλα μπορούν να συμβούν.

Είναι πάντα πιο δύσκολο όταν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ. Αλλά είναι πάντα χαρά να παίζεις τη «final four» του Κυπέλλου Allianz, να παίζεις για την Μπενφίκα και να κερδίζεις. Θέλουμε να κερδίσουμε ένα τρόπαιο όπως το Κύπελλο Allianz, που πέρυσι ήταν το πρώτο τρόπαιο της καριέρας μου και είναι ξεχωριστό για μένα», δήλωσε στη συνέχεια και έπειτα υπογράμμισε και τη σημασία των οπαδών:

«Οι οπαδοί είναι πάντα εκεί για να μας στηρίξουν, δεν έχει σημασία πού παίζουμε, είναι πάντα παρόντες και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτούς. Χαιρόμαστε πάντα όταν βρίσκονται στο γήπεδο, είτε στην έδρα μας είτε εκτός. Έχουμε την τύχη να μπορούμε να βασιστούμε πάντα πάνω τους», κατέληξε.