Πέφτει μέσα σε τρεις ημέρες η «αυλαία» του α΄ γύρου

Εκτός έδρας αποστολή έχει η πρωτοπόρος Ίντερ στο πλαίσιο της -εμβόλιμης- 19ης αγωνιστικής, με την οποία ολοκληρώνεται το διάστημα 6-8 Ιανουαρίου ο α΄ γύρος στη Serie A.

Οι «νερατζούρι» αναμετρώνται με την Πάρμα στο «Ένιο Ταρντίνι» και θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν το «τρίποντο» (που θα είναι το έκτο διαδοχικό τους στο πρωτάθλημα), προκειμένου να διατηρηθούν στο... ρετιρέ, την ώρα που οι «σταυροφόροι» μετρούν μια νίκη (με τη Φιορεντίνα) και μια ισοπαλία (με τη Σασουόλο) στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.



Σε απόσταση... βολής από την κορυφή της βαθμολογίας βρίσκονται τόσο η Μίλαν, όσο και η πρωταθλήτρια Νάπολι που έχουν εντός έδρας υποχρεώσεις. Οι ροσονέρι», οι οποίοι είναι αήττητοι μετά την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε (11-5-0), φιλοξενούν την Τζένοα στο «Σαν Σίρο», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 19η αγωνιστική, και θα «κυνηγήσουν» την τρίτη διαδοχική επιτυχία τους στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά της, η Τζένοα χρειάζεται βαθμούς για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις, καθώς βρίσκεται στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ έχει συγκεντρώσει μόλις ένα βαθμό στην τελευταία τετράδα αγώνων της στο πρωτάθλημα (0-3-1).



Στο μεταξύ, οι «παρτενοπέι» υποδέχονται τη Βερόνα με στόχο το τρίτο διαδοχικό «τρίποντό» τους στο καμπιονάτο, την ώρα που η Ελλάς προέρχεται από δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην «επικίνδυνη ζώνη».



Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Πίζα-Κόμο 6/1 Λέτσε-Ρόμα 6/1 Σασουόλο-Γιουβέντους 6/1 Μπολόνια-Αταλάντα 7/1 Νάπολι-Βερόνα 7/1 Λάτσιο-Φιορεντίνα 7/1 Πάρμα-Ίντερ 7/1 Τορίνο-Ουντινέζε 7/1 Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1 Μίλαν-Τζένοα 8/1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες) Ίντερ 39 -17αγ. Μίλαν 38 -17αγ. Νάπολι 37 -17αγ. Γιουβέντους 33 Ρόμα 33 Κόμο 30 -17αγ. Μπολόνια 26 -17αγ. Αταλάντα 25 Λάτσιο 24 Σασουόλο 23 Τορίνο 23 Ουντινέζε 22 Κρεμονέζε 21 Πάρμα 18 -17αγ. Κάλιαρι 18 Λέτσε 17 -17αγ. Τζένοα 15 Βερόνα 12 -17αγ. Φιορεντίνα 12 Πίζα 12