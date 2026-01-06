Ολοκληρώνεται ο... Γολγοθάς των γιορτών

Με τις αναμετρήσεις για την -εμβόλιμη- 21η αγωνιστική, οι οποίες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το διάστημα 6-8 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται ο μίνι... Γολγοθάς των γιορτών στην Premier League και το ενδιαφέρον στρέφεται στο «Έμιρατς Στέιντιουμ», όπου θα διεξαχθεί το σημαντικότερο παιχνίδι.

Εκεί η πρωτοπόρος Άρσεναλ υποδέχεται την Πέμπτη (8/1, 22:00) την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, με τις δύο ομάδες να θέλουν τους τρεις βαθμούς για τους δικούς τους λόγους: οι μεν «κανονιέρηδες» θα «βγάλουν» το διάστημα των συνεχών γιορτινών αγώνων έχοντας αυξήσει το προβάδισμα σε σχέση με τους διώκτες τους (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι, πριν αρχίσει η 18η αγωνιστική, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήταν στο +2 από τη Μάντσεστερ Σίτι και στο +3 από την Άστον Βίλα, ενώ τώρα οι Λονδρέζοι βρίσκονται στο +6), οι δε «ρεντς» θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη... μοναξιά της τέταρτης θέσης στην κατάταξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Άρσεναλ μετράει πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα ύστερα από την ήττα της από την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, ενώ η ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία υποχρέωσε τους «κανονιέρηδες» στην πρώτη ήττα της στην εφετινή Premier League (σ.σ. 1-0 στο «Άνφιλντ» στις 31 Αυγούστου), είναι αήττητη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (4-4-0), ενώ προέρχεται από δύο διαδοχικές ισοπαλίες (σ.σ. με Λιντς και Φούλαμ).



Στο μεταξύ, Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα που «συγκατοικούν» στην δεύτερη θέση της κατάταξης θα παλέψουν για το «τρίποντο», προκειμένου να αξιοποιήσουν ενδεχόμενη βαθμολογική απώλεια της Άρσεναλ. Οι «πολίτες» υποδέχονται την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του -μακροχρόνια τραυματία- Στέφανου Τζίμα με μοναδικό στόχο να επιστρέψουν στις νίκες, ύστερα από τις διαδοχικές ισοπαλίες με Σάντερλαντ και Τσέλσι, οι οποίες έβαλαν τέλος σε ένα σερί έξι επιτυχιών των «σίτιζενς» στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά τους, οι «χωριάτες» θα παλέψουν για την δεύτερη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας στο Λονδίνο την Κρίσταλ Πάλας, η οποία στους τελευταίους πέντε αγώνες της στην Premier League έχει συγκεντρώσει μόλις ένα βαθμό (0-1-4).



Από εκεί και πέρα, η Τσέλσι, η οποία απέσπασε στις καθυστερήσεις την ισοπαλία από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ», αναμετράται στο «Κρέιβεν Κότατζ» με τη «συμπολίτισσα» Φούλαμ σε ένα «μικρό» ντέρμπι του Λονδίνου, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει στο Μπέρνλι την -προτελευταία της βαθμολογίας- τοπική ομάδα έχοντας υπηρεσιακό προπονητή τον Ντάρεν Φλέτσερ, ύστερα από την αποπομπή του Ρούμπεν Αμορίμ από την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων».



Η «αυλαία» της 21ης «στροφής» ανοίγει στο "London Stadium", όπου η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το διάστημα 9-12 Ιανουαρίου οι ομάδες της Premier League έχουν υποχρεώσεις στο Κύπελλο Αγγλίας, ενώ το πρωτάθλημα επαναρχίζει το διάστημα 17-19 Ιανουαρίου με τις αναμετρήσεις για την 22η αγωνιστική.



Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 6/1 Μπόρνμουθ-Τότεναμ 7/1 Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 7/1 Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 7/1 Έβερτον-Γουλβς 7/1 Φούλαμ-Τσέλσι 7/1 Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 7/1 Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 7/1 Νιούκαστλ-Λιντς 7/1 Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ 48

Μάντσεστερ Σίτι 42

Άστον Βίλα 42

Λίβερπουλ 34

Τσέλσι 31

Μάντσεστερ Γ. 31

Μπρέντφορντ 30

Σάντερλαντ 30

Νιούκαστλ 29

Μπράιτον 28

Φούλαμ 28

Έβερτον 28

Τότεναμ 27

Κρίσταλ Πάλας 27

Μπόρνμουθ 23

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 12

Γουλβς 6