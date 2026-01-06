ΑΕΚ: Αγιασμός στην OPAP Arena (pics)

Αγιασμός στην OPAP Arena πραγματοποιήθηκε χθες, παραμονή των Φώτων, από τον πατέρα Τιμόθεο.

Πραγματοποιήθηκε χθες ο αγιασμός στην OPAP Arena, από τον ιερέα της Αγίας Τριάδας, πατέρα Τιμόθεο. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του, άγιασε το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως κάθε χρόνο παραμονή των Φώτων. Παρούσα ήταν και η Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ Αγγελική Αρκάδη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρα Τιμόθεου:

«Διατηρώντας ζωντανές τις Παραδόσεις της Ορθοδοξίας και του Γένους αγιάσαμε σήμερα, όπως κάθε χρόνο παραμονή των Φώτων, το “σπίτι” της βασίλισσας ΑΕΚ στην Ν. Φιλαδέλφεια παρουσία της κ. Αγγελικής Αρκάδη Γενικής Διευθύντριας και του προσωπικού του Γηπέδου. Χρόνια πολλά, καλή φώτιση και πάντα νίκες για την Ομάδα μας».

