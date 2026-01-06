Κινείται για Μανδά η Τορίνο – Σχέδιο ανταλλαγής με τον Ισραέλ

Σενάριο για μετακόμιση του Χρήστου Μανδά στο Τορίνο, με τον Ισραέλ να πηγαίνει στη Λάτσιο, αποκαλύπτουν στην Ιταλία.

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά δύσκολα θα είναι στη Λάτσιο, μιας και ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν τον υπολογίζει ως βασική λύση για τη θέση ένα. Ο 24χρονος γκολκίπερ θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και σύμφωνα με το Sky Italia, η Τορίνο μπορεί να είναι ένας πιθανός προορισμός.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται το σενάριο ανταλλαγής τερματοφυλάκων ανάμεσα σε Λάτσιο και Τορίνο, με τον Μανδά να… αλλάζει θέση με τον Φράνκο Ισραέλ. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν θετική για τον Έλληνα γκολκίπερ, καθώς θα ξανασμίξει με τον Μάρκο Μπαρόνι, ο οποίος του είχε δείξει εμπιστοσύνη στο παρελθόν στη Λάτσιο και του είχε δώσει ευκαιρίες.