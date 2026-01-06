Για μια θέση στην οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Τρία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σφραγίζονται σήμερα, στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ.

Η ενδιάμεση φάση των πλέι οφ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται αυτό το διήμερο, προκειμένου να συμπληρωθούν οι οκτώ ομάδες που θα συνεχίσουν στα προημιτελικά του θεσμού.

Η δράση ξεκινά σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Στις 15:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση που θα τους φέρει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στις 17:30 κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό Βόλος και Κηφισιά, με τον Λεβαδειακό να περιμένει τον νικητή.

Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο, και όποια ομάδα επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Τα παιχνίδια είναι μονά, και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

15:00 Άρης – Παναιτωλικός COSMOTE SPORT 1 HD

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά COSMOTE SPORT 2 HD

20:00 HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος COSMOTE SPORT 1

Τετάρτη 7/1

17:00 ΟΦΗ - Αστέρας Aktor COSMOTE SPORT 1 HD

Προημιτελικοί (13-15/1)

Στη φάση των «8», τα τέσσερα ζευγάρια που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός - Νικητής ΠΑΟΚ / Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός - Νικητής Βόλος / Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ - Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Aktor

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός - Νικητής Άρης / Παναιτωλικός