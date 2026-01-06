Ανατροπή με Κανσέλο: Επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα!

Οι Καταλανοί μπήκαν... σφήνα στις διαπραγματεύσεις της Ίντερ με την Αλ Χιλάλ και κατάφεραν να κλείσουν την μεταγραφή του Ζοάο Κανσέλο.

Για τον Πορτογάλος μπακ υπήρξε εντονότατο ενδιαφέρον από την Ίντερ, που πρόσφερε στους Σαουδάραβες και έμψυχα ανταλλάγματα για να κλείσει το deal, όμως το... μπάσιμο της Μπαρτσελόνα άλλαξε τα δεδομένα.

Οι «μπλαουγκράνα» με μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με την Αλ Χιλάλ για τον δανεισμό του Πορτογάλου μπακ, με την Μπαρτσελόνα να πληρώνει 4 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο στους Σαουδάραβες.

Πλέον, ο Κανσέλο αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Βαρκελώνη, προκειμένου να κλείσει και τυπικά την μεταγραφή του επιστρέφοντας μετά από δύο σεζόν στους «μπλαουγκράνα».