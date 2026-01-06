Ο Παυλίδης γράφει ιστορία με τις εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι

Ο Bαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία και είναι πλέον ο «βασιλιάς των 11 μέτρων» στην Ευρώπη!

Κανείς στα δέκα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν σκοράρει περισσότερα γκολ από το σημείο του πέναλτι από τον Έλληνα διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέκτησε τη θέση του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα το Σάββατο (3/1) με χατ-τρικ στη νίκη με 3-1 επί της Εστορίλ στο Estádio da Luz -σημειώνοντας το πρώτο με εκτέλεση πέναλτι-, ανεβάζοντας το σύνολο των γκολ του στα 17. Από αυτά σχεδόν τα μισά γκολ - ακριβώς οκτώ - σημειώθηκαν από το σημείο του πέναλτι.

Ο Παυλίδης ευστόχησε σε οκτώ από τις οκτώ προσπάθειες. Κοιτάζοντας τα δέκα πιο ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην κατάταξη, όπως αναλύθηκε από την εφημερίδα της Πορτογαλίας O’ Jogo, κανένας άλλος παίκτης δεν τον ισοφαρίζει στον αριθμό των γκολ από το σημείο του πέναλτι.

Ο Παυλίδης είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ από το σημείο του πέναλτι μεταξύ των δέκα κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ξεχωρίζοντας μπροστά από τον Χάρι Κέιν, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει επίσης ευστοχήσει και στα έξι πέναλτι που έχει κληθεί να εκτελέσει.