Σάλος στο Ισραήλ με εμετικό πανό των οπαδών της Μακάμπι Χάιφα

Ένα εμετικό πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα στο ντέρμπι με την Χάποελ έφερε εντονότατες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Η αδιανόητη ενέργεια των οπαδών της Μακάμπι Χάιφα έκανε έξαλλους τους ανθρώπους της ομάδας, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα και αναμένεται να προχωρήσει ακόμη και σε μηνύσεις.

«Προς έκπληξή μας, οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα ύψωσαν ένα προκλητικό πανό. Επιπλέον, λάβαμε μια αναφορά από έναν από τους οπαδούς μας ότι τα δύο εγγόνια του δέχθηκαν επίθεση και τους πήραν τις κασκόλ τους, σε ανάμνηση του λοχία Άνταμ Άγκμον, του νεκρού στρατιώτη του IDF που έπεσε στο καθήκον», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χάποελ Χάιφα.

Στο Ισραήλ υπάρχει γενική κατακραυγή για το ακραίο πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα και άπαντες περιμένουν την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων που ανάρτησαν πανό με περιεχόμενο που παραπέμπει ακόμη και σε βιασμό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.