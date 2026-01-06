Ο Ροσένιορ θα ανακοινώσει σε συνέντευξη Τύπου την μετακίνησή του στην Τσέλσι

Έχοντας ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να αναλάβει τη θέση του επόμενου προπονητή της Τσέλσι, ο Λίαμ Ροσένιορ, θα μιλήσει σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης (09:30), όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (5/1) η Στρασμπούρ.

Ενώ ταξίδεψε τη Δευτέρα (5/1) στο Λονδίνο για συζητήσεις με τη διοίκηση της Τσέλσι, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Έντσο Μαρέσκα, ο 41χρονος Άγγλος θα επιστρέψει στο «Σταντ ντε λα Μενό», για να ανακοινώσει την τελική του απόφαση.

Ύστερα από ενάμιση χρόνο στην Αλσατία, ο Ροσένιορ θα αποχωρήσει για να ενταχθεί στον άλλο σύλλογο του αμερικανικού ομίλου BlueCo, με σαφώς μεγαλύτερο κύρος και οικονομικές δυνατότητες, αλλά με αποτελέσματα που κρίνονται ανεπαρκή (5η θέση στην Premier League, στο -17 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ).

Στη γαλλική ομάδα ήδη κινούνται για να βρουν τον αντικαταστάτη του και να τον κλείσουν για τον πάγκο της ομάδας, που βρίσκεται στην 7η θέση της Ligue 1, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα αυτό το διαζύγιο, όπως ανέφερε πηγή κοντά στο κλαμπ

Μέχρι τότε, την προπόνηση του συλλόγου της Αλσατίας τη Δευτέρα (5/1) διηύθυναν οι βοηθοί του Ροσένιορ, Ζαν-Μαρκ Κιέντς και Φιλίπ Κοέλιο.