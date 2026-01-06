Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη ο Χρήστος Κάμτσης

Ο Άρης επενδύει στο μέλλον του «δένοντας» τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό, Χρήστο Κάμτση με επαγγελματικό συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι ο Χρήστος Κάμτσης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός αμυντικός, που αγωνίζονταν στην ομάδα Κ19, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007.

«Να δικαιώσω όσους πίστεψαν σε μένα»

Μετά την υπογραφή του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Χρήστος Κάμτσης, δήλωσε στο arisfc.com.gr:

«Η υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Άρη είναι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Γνωρίζω ότι οι απαιτήσεις προς το πρόσωπό μου έχουν πλέον αυξηθεί.

Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Το μόνο που υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ομάδα, αλλά και να δικαιώσω όσους πίστεψαν σε μένα».