Η απίστευτη συμφωνία της Ρεάλ με την Λιόν για Έντρικ!

Ο γαλλικός σύλλογος θα κληθεί να πληρώσει ένα εκατομμύριο ευρώ στην βασίλισσα, αλλά υπάρχει ένας τρόπος για να μην πληρώσει ούτε ευρώ!

Κάτοικος Λιόν είναι πλέον ο Έντρικ, ο οποίος θα τελειώσει την σεζόν στην Ολιμπίκ με την μορφή δανεισμού από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το είδος της συμφωνίας, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των παιχνιδιών που θα ξεκινήσει ο Βραζιλιάνος στην βασική ενδεκάδα!

Η Λιόν θα καταβάλει ως ενοίκιο 1 εκατομμύριο ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο αυτό το ποσό θα μειώνεται κατά 200.000 για κάθε 5 παιχνίδια που ο Έντρικ θα βρίσκεται στην βασική ενδεκάδα.

Με άλλα λόγια, αν ο Βραζιλιάνος ξεκινήσει σε 25 παιχνίδια ως το τέλος της σεζόν, η Λιόν δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ για τον δανεισμό του, σε μία πολύ ιδιαίτερη συμφωνία που μπορεί να αποδειχθεί win-win και για τις δύο ομάδες, αλλά και για τον Έντρικ, ο οποίος θέλει να πάρει παιχνίδια ώστε να διεκδικήσει θέση για το προσεχές Μουντιάλ στην σελεσάο.