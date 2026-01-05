Ο μάνατζερ του Γιάννη Σαρρή στο SDNA: «Τον ήθελαν κι άλλοι, αλλά τον κέρδισε η ταχύτητα και το πλάνο του ΠΑΟΚ»

O Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει να επενδύει έμπρακτα στο ελληνικό στοιχείο, με τον 18χρονο διεθνή μέσο Γιάννη Σαρρή να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Το SDNA μίλησε με τον ατζέντη του νεαρού ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Γεωργοπάλη, ο οποίος αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συμφωνίας και εξηγεί γιατί η Τούμπα ήταν η ιδανική επιλογή.

Ψηλά την ελληνική σημαία κρατάει ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει αποδείξει πως όχι απλά επενδύει σε νεαρούς Έλληνες παίκτες, αλλά τους βγάζει στον «αφρό» και τους εμπιστεύεται σε αγωνιστικό επίπεδο.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε (και) με το μεταγραφικό deal που είχε πρωταγωνιστή τον 18χρονο διεθνή μέσο, Γιάννη Σαρρή.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με την Μόντενα για την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή που μετακόμισε στην Τούμπα, τόσο ως μέλος της πρώτης ομάδας, όσο και της Κ19 του συλλόγου.

To SDNA επικοινώνησε με τον Κωνσταντίνο Γεωργοπάλη (διακρίνεται δεξιά στη φωτ.), ατζέντη του νεαρού ποδοσφαιριστή, για το παρασκήνιο της συμφωνίας και τη νέα σελίδα που άνοιξε – μέσω του ΠΑΟΚ – στην καριέρα του.

- Για τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τον ΠΑΟΚ για τη συνέχιση της καριέρας του:

«Η αλήθεια είναι πως εκτός από τον ΠΑΟΚ, υπήρχε ενδιαφέρον κι από άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα, καθώς και την Λιντς.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μεγάλη ταχύτητα κι έστειλε δικό του άνθρωπο στην Ιταλία και είχε απευθείας επικοινωνία με τον παίκτη αναλύοντας του το αγωνιστικό πλάνο. Συγχρόνως άνθρωποι της ομάδας ήρθαν σε επαφή με την οικογένειά του.

Παράλληλα πήραν τις καλύτερες πληροφορίες για τον Γιάννη από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Κ19, Βαγγέλη Μόρα. Όλα αυτά μέτρησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό κι έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ».

«Θα έχει ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ και μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στην πρώτη ομάδα»

- Για το ρόλο που έπαιξε η πολιτική του ΠΑΟΚ και οι ευκαιρίες που έχει καθιεωρώσει να δίνει σε νεαρούς Έλληνες παίκτες:

«Σίγουρα ήταν κάτι που μέτρησε μεγάλο βαθμό. Ο Γιάννης θα έχει ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ και να μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα, ίσως ακόμα και φέτος στο σημείο να παίξει στην πρώτη ομάδα.

Έχει φοβερή σωματοδομή, αγωνιστικά χαρακτηριστικά και ταχύτητα που δεν συναντάς εύκολα σε παίκτη της ηλικίας του με το δικό του ύψος (1,92 μ.) που παίζει σε όλες τις θέσεις («6» - «8» - «10» στον άξονα της μεσαίας γραμμής».

«Η εισήγηση του προπονητή της Μόντενα ήταν να μην πουληθεί»

- Για το πόσο διαφορετικός επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από την θητεία στις ομάδες Νέων της ΑΕΚ;

«Σίγουρα η Ιταλία ήταν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό σχολείο. Έκανε δύο προετοιμασίες με την πρώτη ομάδα της Μόντενα και η εισήγηση του προπονητή προς την διοίκηση ήταν να μην τον πουλήσουν.

Ωστόσο η διοίκηση του μετέφερε πως για να μην τον πουλήσειμ θα πρέπει να τον βάζει στην ενδεκάδα σε μια σεζόν όπου η Μόντενα πάει για άνοδο και ο προπονητής δεν μπορούσε να εγγυηθεί το χρόνο συμμετοχής.

Ο Γιάννης πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά μέσω της μεταγραφής στον ΠΑΟΚ και θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο και γιατί όχι να επιστρέψει στο μέλλον στο εξωτερικό».