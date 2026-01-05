O ρόλος του Ζαφείρη και η σίγουρη ενίσχυση

Καλές οι γιορτές, αλλά χωρίς ΠΑΟΚ δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ξεκινά αύριο η αγωνιστική δράση η οποία κακά τα ψέματα, παρά τις προσπάθειες να περάσει σε δεύτερη μοίρα, από εδώ και πέρα θα είναι συγκλονιστική.

Εμείς υποδεχόμαστε τον Ατρόμητο, έχοντας 6/1 δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Το λες και εξέλιξη σε σχέση με άλλες χρονιά. Μάλιστα ο Χρήστος Ζαφείρης, είναι το νούμερο ένα άσετ για το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα, θέλουμε όλοι να δούμε πώς θα κολλήσει με το δουλεμένο σύνολο του Ραζβάναρου του Μέγα.

Πλέον, ο Ρουμάνος σταρ της ομάδας, έχει στη διάθεσή του ένα χαφ που είναι 8 και 10, άρα μπορεί να αφήσει εκείνο το αντιτουριστικό σενάριο με τον Καμαρά στο 10, επιλογή που αν δεν με απατά η μνήμη μου, δεν έχει φέρει νίκη στον ΠΑΟΚ. Άρα μπορούμε να δούμε και Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζαφείρη μαζί για να πάει ο Ντέλιας στα αριστερά και να υπάρξει ένα ορθολογικό ροτέισον με τον Τάισον, μέχρι τουλάχιστον να έρθει ένας αριστερός εξτρέμ – γιατί αυτό ισχυρίζονται στον ΠΑΟΚ πως θα κάνουν.

Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει και ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, γνωστός και ως «λευκός Ίσακ». Βασικά εγώ τον βάφτισα έτσι, κόντρα στο ρεύμα, γιατί μου αρέσουν αυτά. Όχι πως δεν σοκαρίστηκα όταν έμαθα πως αυτόν θα πάρουμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται και το παιδί είναι εδώ. Άρα το βοηθάμε, κάτι που κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις.

Περπατάω στο δρόμο και είναι η εποχή που όποιος με κοιτάει και αισθάνομαι πως θέλει να μου πει κάτι, ξέρω ακριβώς τι θα μου πει και με ποιο ύφος. «Κόλκα, καμιά μεταγραφή θα κάνουμε»;

Δεν μπορώ να απαντήσω όπως απαντάω συνήθως στον δρόμο, γιατί εδώ, στον γραπτό λόγο, με κυριεύει μία αστική ευγένεια που ακόμα και εγώ απορώ που βρίσκεται μέσα μου.

Εκτιμώ λοιπόν πως θα πάρουμε σίγουρα στόπερ και δεξί μπακ. Για εξτρέμ, δεν κόβω και το χέρι μου λόγω του σεναρίου που έγραψα παραπάνω με τον Ζαφ στο 10.