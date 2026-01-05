ΟΦΗ: Θεραπεία για Φούντα με το... βλέμμα στον Αστέρα Aktor

Ο ΟΦΗ συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Αστέρα Aktor και ο Φούντας έκανε θεραπεία, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του.

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, η ομάδα μας άρχισε την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Asteras AKTOR, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Όσοι αγωνίστηκαν στον τελικό του Betsson Super Cup, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, έκανε θεραπεία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (6/1), στις 11:00».