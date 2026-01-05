Το ιστορικό της ΑΕΚ με τον Αλιού Ντιένγκ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 28χρονο διεθνή χαφ από το Μάλι και την Ένωση.

Tον διεθνή αμυντικό χαφ από τον Μάλι, Αλιού Ντιένγκ έβαλε στην ατζέντα της ΑΕΚ δημοσίευμα που κυκλοφόρησε την Δευτέρα (5/1) στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η Ένωση φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 28χρονου ποδοσφαιριστή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τον εκπρόσωπο του παίκτη να έχει αναλάβει τις σχετικές επαφές.

Ανεξάρτητα κατά πόσον πίσω από τον «καπνό» υπάρχει ή όχι και μεταγραφική…φωτιά, το σίγουρο είναι πως ο Ντιένγκ δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των «κιτρινόμαυρων».

Το ίδιο είχε συμβεί και το 2019 και για την ιστορία της υπόθεσης, Έλληνας ατζέντης τον είχε προτείνει απευθείας στον Δημήτρη Μελισσανίδη κι ενώ εκείνη την περίοδο ο Αφρικανός παίκτης έπαιζε στην MC Algiers (Αλγερία).

Παρεμπιπτόντως, τότε ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του Ντιένγκ και η Αλ Αχλί (Αίγυπτος), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) με την ομάδα από τη χώρα των «Φαραώ» να τον κάνει δικό της έναντι 1,1 εκατ.ευρώ το καλοκαίρι του ΄19.