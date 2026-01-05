«Πόλεμος» για Λαφόν σε αφρικανικά ΜΜΕ ενόψει του Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο (pic)

Ο Αλμπάν Λαφόν δέχτηκε… πόλεμο ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης της Ακτής Ελεφαντοστού με την Μπουρκίνα Φάσο, σε μια εξέλιξη που απασχόλησε τα αφρικανικά ΜΜΕ.

Ο τερματοφύλακας του «Τριφυλλιού» αγωνίζεται στο Κόπα Άφρικα με την Ακτή Ελεφαντοστού, κάνοντας ντεμπούτο στη νίκη με 3-2 επί της Γκαμπόν, δίχως όμως να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση.

Τώρα λοιπόν που η ομάδα του θα τεθεί αντιμέτωπη με την χώρα στην οποία γεννήθηκε, στα social media ξέσπασε… πόλεμος, με κάποιους να τον κατηγορούν ακόμα και για εσκεμμένα λάθη στο τελευταίο παιχνίδι.

Όλο αυτό πήρε μεγάλη έκταση, με ΜΜΕ της Αφρικής να αναφέρονται στο ζήτημα και σελίδες που ασχολούνται με την Ακτή Ελεφαντοστού να προσπαθούν να υπερασπιστούν τον «πράσινο» γκολκίπερ και να χαμηλώσουν τους τόνους.

Αναλυτικά ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα:

«Δεν μου άρεσαν ορισμένες ρατσιστικές/διακριτικές τοποθετήσεις που ειπώθηκαν χθες εις βάρος του Αλμπάν Λαφόν.

Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να λένε ότι βρισκόταν σε «αποστολή» για την AES, ενώ άλλοι έψαξαν ακόμη και μια παλιά φωτογραφία του με τη φανέλα της Μπουρκίνα Φάσο για να τη δημοσιεύσουν.

Πιστεύω ότι αυτού του είδους το «χιούμορ» έχει ξεπεράσει τα όρια. Μπορεί να πληγώσει βαθιά, ακόμη κι αν κάποιοι είχαν απλώς την πρόθεση να διασκεδάσουν το κοινό· ο Ιβοριανός δεν είναι κακός παίκτης.

Στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, ορισμένοι είναι έτοιμοι να δημοσιεύσουν τα πάντα, χωρίς έλεγχο και χωρίς σκέψη. Ο καθένας μπορεί να χτίσει ένα κοινό, όμως δεν είναι όλοι ικανοί να το διαχειριστούν με ωριμότητα και υπευθυνότητα.

Κατά τη γνώμη μου, ήταν άτοπο. Μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική για ένα κακό παιχνίδι ενός ποδοσφαιριστή με άλλον τρόπο, αλλά θα έπρεπε να είμαστε πάνω από τέτοιου είδους δηλώσεις και συμπεριφορές.

Είναι μια ταπεινή άποψη, μπορεί και να κάνω λάθος».