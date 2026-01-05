Καμπανιακός: Πρώτη προσθήκη ο Νασέρ Αμπουντού

Ο Νασέρ Αμπουντού αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα του Καμπανιακού στην ύστατη προσπάθεια των «κόκκινων» για παραμονή.

Ένα... θαύμα ψάχνει ο Καμπανιακός Χαλάστρας για παραμονή στη Super League 2, με τον Γάλλο μπακ/εξτρέμ να είναι η πρώτη προσθήκη του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στα «Κόκκινα» Ο Αμπούντου

Οι «Κόκκινοι της Χαλάστρας» ανακοινώνουν την δεύτερη τους προσθήκη ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Νασσέρ Αμπούντου να αποτελεί το νέο αίμα της ομάδας.

Ο 27χρονος γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1998 στο Παρίσι και μπορεί να αγωνιστεί στο δεξί άκρο της άμυνας αλλά και ως δεξί εξτρέμ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γαλλία με τη Martigny Youth, ενώ το 2017 μετακόμισε στην Ελβετία για λογαριασμό της FC Sion. Με τους Ελβετούς, κατέγραψε 53 συμμέτοχες τόσο με την μεγάλη ομάδα όσο και με την Κ21, ενώ παράλληλα σημείωσε και 3 γκολ.

Είναι γνώστης της Super League 2, όπου έχει αγωνιστεί τρία χρόνια με τη φανέλα του Απόλλωνα Πόντου μετρώντας πάνω από 50 συμμέτοχες, δυο γκολ και μια ασίστ, αλλά και με αυτές του Διαγόρα Ρόδου και των Χανίων, έχοντας συνολικά 9 συμμέτοχες.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Νασσέρ Αμπουντού και του εύχεται υγεία και επιτυχίες για την συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.»

