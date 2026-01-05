Με τον Βάργκα (και τον Γκεοργκίεφ) η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για το πόσα σηματοδοτούν για την ΑΕΚ οι μεταγραφές των Βάργκα (κυρίως) και Γκεοργκίεφ

Συνήθως, στην αλλαγή του νέου χρόνου υπάρχει πάντα προσμονή για κάτι νέο, διαφορετικό, πιο ελπιδοφόρο. Δεν θέλω να σας μαυρίσω, αλλά μην περιμένετε σπουδαία πράγματα. Κάποιες ημέρες παραπάνω, δεν αλλάζουν τους ανθρώπους και τα μυαλά. Αυτοί που είναι «στημένοι» ή χαζόβλακες, έτσι θα παραμείνουν. Αρα, το μόνο που μπορείς να απολαμβάνεις χρονιάρες μέρες, είναι αυτά που σου δίνει η πραγματικότητα. Σε επίπεδο ΑΕΚ, αυτό συνδυάζεται με μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές των τελευταίων χρόνων, όπως είναι αυτή του Βάργκα.

Δεν θα μπω σε διαδικασίες συγκρίσεων. Ούτε καν στον πειρασμό να χασκογελάσω με εκείνους που όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνουν κρεμαστάρια. Όπως γνωρίζουμε άριστα από την ώρα που λατρέψαμε αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, το ζουμάκι στην διαδικασία είναι το γκολ. Ποιος θα πετύχει τα περισσότερα, ποιος θα κάνει πιο εύκολη την ζωή, ποιος θα γίνει το νέο είδωλο και θα κάνει τους πιτσιρικάδες να φορούν με περηφάνεια την φανέλα του. Την απάντηση στο ποιος θα είναι αυτός, την έδωσε η ΑΕΚ με την απόκτηση του «κανονιού» από την Ουγγαρία.

Δήλωση με Βάργκα

Ακούω και διαβάζω πολλά για την μεταγραφή. Οι περισσότεροι, πιθανόν επειδή δεν τους συμφέρει, προσπαθούν να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν το σημαντικότερο. Η μεταγραφάρα του Βάργκα, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικής, όσο και σε χρηματιστηριακής αξίας, είναι μια ξεκάθαρη δήλωση από την πλευρά της ΑΕΚ και του Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ δείχνει ξεκάθαρα πως είναι πρώτη, είναι μέσα σε όλους τους στόχους της και θέλει να πάει ως το φινάλε. Ο Ηλιόπουλος πως δεν καταλαβαίνει και πολλά, δεν ακούει από ισοσκελισμένους ισολογισμούς, όταν θέλει να κάνει πανίσχυρη την «μηχανή» της ομάδας του για να κυριαρχήσει. Προφανώς, οι κλισεδιές (που δεν είναι και τόσο κλισεδιές) είναι πως τα πάντα κρίνονται μέσα στο γήπεδο και εκεί αποδεικνύεται η επιτυχία ή μη κάθε μεταγραφής. Μόνο που υπάρχει και ένα άλλο γνωμικό που δεν επιδέχεται και μεγάλης αμφισβήτησης. Πως ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Υπάρχουν μεταγραφές δαπανηρές που δεν κόλλησαν. Αλλά συνήθως, όταν τα «σκας», έχεις εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό και τις προϋποθέσεις επιτυχίας.

Τα γκολ και οι… φιέστες

Η ΑΕΚ έφερε τον Βάργκα για να πάρει τίτλους και διακρίσεις. Πόσες και ποιες θα το δούμε. Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που θεωρούν πως με όσα απίθανα συμβαίνουν εντός συνόρων σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ίσως και να είναι πιο εφικτή τελικά μια ευρωπαϊκή διάκριση. Δεν υιοθετούμε, που λέει και μια ψυχή. Αλλά οι επόμενες αγωνιστικές θα είναι κρίσιμες για να δούμε τι ετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε αν θα μπει και ο Βάργκα στον κύκλο των ακυρωμένων γκολ, που τόσο έχουν… ομορφύνει φέτος την ζωή μας.

Για να μείνω στα αγωνιστικά, το κρίσιμο είναι πως θα ενταχθεί ο Βάργκα (πρώτιστα) και μετά ο Γκεοργκίεφ στην λειτουργία της ΑΕΚ. Ο Βούλγαρος είναι εύλογο πως έχει κάποιο χρόνο προσαρμογής παραπάνω, δεδομένου πως καλύπτει θέσεις με τρεις επιλογές πρώτης γραμμής για την ΑΕΚ και μπορεί να μπει σταδιακά. Ο Βάργκα όμως, μπορεί να μπει ακόμα και στο Χαριλάου που λέει ο λόγος, για να αρχίσει να τα «κολλάει». Και με δεδομένο πως η ΑΕΚ ξέρει πως αν πάρει 10-15 γκολ από τον Μαγυάρο ως το φινάλε της σεζόν μπορεί να σχεδιάζει και φιέστες, αυτό είναι το κρίσιμο.

Η απάντηση του Νίκολιτς

Την απάντηση για το πως έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς να την αξιοποιήσει, μας την δίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ. Σας θυμίζω, πως από τις αρχές του καλοκαιριού είχε αναδειχθεί ως μεγάλος στόχος για την επίθεση ο Ντέσερς. Με τις παλινωδίες της Ρέιντζερς, ο Νιγηριανός έγινε σίριαλ και η ΑΕΚ για να έχει φορ για τα κρίσιμα προκριματικά, στράφηκε στην επιλογή του Γιόβιτς. Δεν πήγε άσχημα αυτό, γιατί πήρε καλύτερο ποδοσφαιριστή, που ήδη έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επίθεση της ΑΕΚ.

Ωστόσο, είναι σημαντικό πως ακόμα και μετά την τεράστια μεταγραφή του Γιόβιτς, για την ΑΕΚ έμενε ανοιχτό το θέμα του Ντέσερς. Όπως είχε πει ο Σέρβος παικταράς σε συνέντευξη του, ο Νίκολιτς τον έχει στο μυαλό του σε δίδυμο στην επίθεση με κάποιον που θα είναι φορ περιοχής, ώστε να εκμεταλλεύεται τα εξαιρετικά κατεβάσματα, τις πάσες, τα κοντρόλ του. Ετσι συνέχισε να βλέπει τον Ντέσερς, που εν τέλει πήγε στον Παναθηναϊκό και όλα του πήγαν στραβά έκτοτε. Η ΑΕΚ επιχείρησε να καλύψει αυτήν την κατάσταση με τον Πιερό, αλλά ο συμπαθής Αϊτινός δεν. Και ας ήταν αριστούργημα…