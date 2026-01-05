Ενίσχυση στον «άσο» με Κυρίτση για την Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα, Ηλία Κυρίτση, «θωρακίζοντας» την εστία της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση της Ηλιούπολης:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτση.

Ο Ηλίας Κυρίτσης είναι 27 ετών, γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 1997, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του Ατρόμητου, με τον οποίο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Άγιο Ιερόθεο, Κηφισιά, Ιωνικό, Πανηλειακό, ΠΑΕΕ Κυρήνειας, Καβάλα, Απόλλωνα Σμύρνης, ΟΦ Ιεράπετρας και Χανιά, με παρουσία στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Τελευταία του ομάδα ήταν το Αιγάλεω με το οποίο πραγματοποίησε 40 εμφανίσεις.

Ηλία, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».