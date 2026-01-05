Γουέστ Χαμ: Δικός της ο Καστεγιάνος για 4,5 χρόνια (pics)

Ο Αργεντινός επιθετικός της Λάτσιο, Τάτι Καστεγιάνος εντάχθηκε στη Γουέστ Χαμ με συμβόλαιο 4,5 ετών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο, όπως ανακοίνωσε (5/1) η ομάδα της Premier League.

Ο 27χρονος, ο οποίος σκόραρε 10 γκολ στη Serie A για τη Λάτσιο την περασμένη σεζόν, υπέγραψε έγκαιρα για να είναι διαθέσιμος για τον αυριανό (6/1) αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League, ανέφερε η Γουέστ Χαμ σε ανακοίνωσή της.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για μένα προσωπικά και ήρθα για να συνεισφέρω, να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ», δήλωσε ο Καστεγιάνος, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 11 στη Γουέστ Χαμ.

Η αγγλική ομάδα, η οποία απειλείται με υποβιβασμό, και δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους εννέα αγώνες της, βρίσκεται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα, τέσσερις βαθμούς κάτω από την Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία είναι 17η.

«Κάθε αγώνας είναι μια μάχη. Θα δώσω τα πάντα, για να υπερασπιστώ αυτή τη φανέλα και, προφανώς, για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας μέρα με τη μέρα», πρόσθεσε ο Καστεγιάνος.