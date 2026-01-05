Κι όμως: Από τις 4 Νοεμβρίου είχε προαναγγελθεί τι θα συμβεί με τον Παντελίδη (vid)

Δύο μήνες πριν, στον αέρα του Open, είχε… ανακοινωθεί ότι ο Παντελίδης δεν θα πάει το καλοκαίρι του 2026 στον Παναθηναϊκό αλλά τον Ιανουάριο!

Η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» είχε άλλη μια αποκλειστικότητα που επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά. Κι ενώ άπαντες θεωρούσαν πως μόνο ο Τετέι θα πιάσει «Κορωπί» από τις αρχές Ιανουαρίου, οι πληροφορίες του Βασίλη Παπαθεοδώρου έκαναν λόγο για άμεση μετακίνηση του Παύλου Παντελίδη επισπεύδοντας τη μεταγραφή του.

Ακριβώς δύο μήνες και μία ημέρα μετά, η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την άμεση παραχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού στον Παναθηναϊκό.

Μοναδική εκκρεμότητα αν θα δεχθεί τελικά ο αρνητικός μέχρι πρότινος Μαντσίνι να συνεχίσει στην Κηφισιά. Παρόλα αυτά, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ο Παντελίδης ενσωματώνεται άμεσα στον Παναθηναϊκό, σε ένα ακόμα ρεπορτάζ που βγήκε αληθινό… μέχρι κεραίας.

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