Τσερτσέσοφ στο SDNΑ: «Η μπάλα να μπει στο κουτί και ο Βάργκα θα είναι εκεί για το γκολ»

Ο Ρώσος προπονητής, Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ που άνοιξε την πόρτα της Φερεντσβάρος στον διεθνή Ούγγρο επιθετικό καταθέτει το προσωπικό του report για τον 31χρονο φορ.

Στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός προβάρει τη φανέλα της Ένωσης και το SDNA επικοινώνησε με τον Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, τον Ρώσο προπονητή που τον έφερε στη Φερεντσβάρος στο ξεκίνημα της σεζόν 2023-24.

Ο Τσερτσέσοφ πίστεψε στο ταλέντο του και είχε τη δυνατότητα να τον θαυμάσει από κοντά, βλέποντας τις δυνατότητες - αρετές σε αγωνιστικές συνθήκες.

Όπως μας μετέφερε, ο Βάργκα δεν είναι απλώς ένας επιθετικός που… σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα.

«Τον είχα πάρει στην Φερεντσβάρος από την Πακσί για κάτω από ένα εκατομμύριο. Η μπάλα να μπει στο κουτί και ο Βάργκα θα είναι εκεί. Απίστευτα καλός στο ψηλό παιχνίδι, δουλεύει και παλεύει για την ομάδα και είναι γενικώς άνθρωπος του γκολ».

Ο Ρώσος προπονητής τονίζει ότι ο Ούγγρος επιθετικός διαθέτει όλα τα στοιχεία ενός σύγχρονου φορ: «Τρέχει πολύ, με καλή ταχύτητα, και είναι εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι. Μαχητής...μυρίζει το γκολ. Πάντα θα βάζει τα γκολ του».

Σχετικά με το γεγονός ότι σε μικρότερη ηλικία δεν είχε κάνει το βήμα σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Τσερτσέσοφ υπογραμμίζει ότι πολλές φορές αυτό οφείλεται σε συγκυρίες: «Του άξιζε να παίξει σε ένα top πρωτάθλημα. Εκεί στάθηκε λίγο άτυχος. Ήταν θέμα τάιμινγκ».

Κλείνοντας, ο Τσερτσέσοφ κάνει αναφορά στον χαρακτήρα του Βάργκα και δίνει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη μεταγραφή: «Πολύ καλός χαρακτήρας, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κίνηση».