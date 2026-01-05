Οι Βραζιλιάνοι που θέλουν πίσω τον Μάνσα, οι αρνήσεις παικτών να πάνε δανεικοί, η Κηφισιά που θέλει ενίσχυση. Σηκώνουν σκόνη οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Βραζιλία, μια από τις ομάδες της «χώρας του καφέ» που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ή τέλος πάντων παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τον Γκουστάβο Μάνσα είναι η Φορταλέζα. Πρόκειται δηλαδή για την πρώην ομάδα του νεαρού στόπερ που μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι έναντι 4,5 εκατ. ευρώ. Η Φορταλέζα λοιπόν εμφανίζεται να θέλει πίσω τον Μάνσα. (ΦΩΣ)

*Το όνομα του Κώστα Τσιμίκα θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι αν ο Μεντιλίμπαρ δώσει το «ΟΚ» για απόκτηση αριστερού μπακ. Προφανώς και ο Ολυμπιακός θα τον ήθελε. Το θέμα είναι τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Έλληνας μπακ. Το ζητούμενο είναι αν θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει στην Ελλάδα ή να αναζητήσει κάποια άλλη περιπέτεια στη ζωή του για να φουσκώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Για παράδειγμα, στην Αραβία τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες και με ένα φοβερό συμβόλαιο. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο την κατάσταση στο μυαλό του και για τον Ολυμπιακό και για το αν θα ήθελε να κλείσει στο λιμάνι την καριέρα του. Δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. (ΦΩΣ)

*Δεν έχει αλλάξει τυχαία η θέση του Σταύρου Πνευμονίδη στον Ολυμπιακό Β. Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ρούμπιο την τεχνική ηγεσία, ο νεαρός άσος παίζει περισσότερο πίσω από τον επιθετικό και όχι στα άκρα της επίθεσης. Και προφανώς δεν έχει γίνει τυχαία όλο αυτό, αφού ο Μεντιλίμπαρ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κόουτς της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών. (ΦΩΣ)

*Όπως ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν θέλει να πάει στην Κηφισιά για έξι μήνες, έτσι και κάποιοι παίκτες του Άρη δεν θέλουν να πάνε στην ΑΕΛ Novibet. Δικαίωμά τους. Να δούμε πάντως τι θα γίνει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, διότι ακόμα είναι νωρίς… (LIVE SPORT)

*Ποια ομάδα έχει αποδυναμωθεί περισσότερο έως τώρα; Μα, φυσικά η Κηφισιά, που έχει χάσει τα μισά και πλέον γκολ της, αφού Τετέι και Παντελίδης πήγαν στον Παναθηναϊκό. Ήταν και άτυχος ο Λέτο, διότι πωλείται ο Τετέ και ο Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει να πάρει σύντομα τον καλό εξτρέμ από το εξωτερικό. Από την άλλη, εδώ που τα λέμε, φορ έπρεπε να έχει ήδη κλείσει ο Άγγελος Χαριστέας. (LIVE SPORT)

*Ο δανεισμός του Τσάβες που κλείνει το θέμα του τερματοφύλακα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, είναι άσχετος με την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, που παραμένει ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής γκολκίπερ είναι μια περίπτωση που συνεχίζει να απασχολεί την ομάδα του «τριφυλλιού» και το καλοκαίρι θα είναι η κρίσιμη περίοδος που θα κρίνει αν θα φορέσει ξανά τα πράσινα ή όχι. Αναλόγως την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος, θα κριθεί εάν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Λούκας Τσάβες. (SPORTDAY)

*Ο Ρούμπεν Ρέγες έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση αριστερού μπακ για τον Άρη και περιμένει απαντήσεις, έχοντας και εναλλακτικό πλάνο. (SPORTDAY)

*Κουίζ: ποιος ξένος άλλοτε σουπερλιγκάτος παίκτης, δουλεύει αθόρυβα, αλλά άκρως μεθοδικά την επιστροφή του στην Ελλάδα; (ΩΡΑ)