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Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα του τελικού του Betsson Super Cup (vid)

Ποδόσφαιρο
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Παρακολουθήστε την παρακάμερα του Ολυμπιακού από τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ.

 

Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα του τελικού του Betsson Super Cup (vid)