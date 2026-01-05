Επιστρέφει στην Κηφισιά ο Νίκος Κούστας - Αναλαμβάνει την Κ19

Ο Νίκος Κούστας είναι ο νέος προπονητής της Κ19 της Κηφισιάς, επιστρέφοντας στην ομάδα μετά από 4 χρόνια.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επιστροφή του Νίκου Κούστα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Κ19.

Μετά από το πέρασμα από την Κύπρο Κορυδαλλού, τον Άγιο Ιερόθεο και την ΑΕ Μοσχάτου, ο Νίκος Κούστας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2019, όπου και παρέμεινε για δυόμιση χρόνια.

Η εργατικότητα, η μεθοδικότητα και ο επαγγελματισμός που τον διακρίνει, τον συνέδεσαν με την πρώτη μεγάλη επιτυχία της Κηφισιάς αφού αποτέλεσε τον αρχιτέκτονα της κατάκτησης του τίτλου στη Γ’ Εθνική το 2021 και της ανόδου στις επαγγελματικές κατηγορίες για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Ακολούθησε η θητεία στον Πανιώνιο, την ΑΕΚ Β’ και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει εκ νέου στην οικογένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

