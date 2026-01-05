Κ19: Ορίστηκε ο... πρόωρος τελικός Κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού

Το Σάββατο (10/1 13:00) θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι του φετινού Κυπέλλου Κ19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Το... remake του περσινού τελικού Κυπέλλου Super League K19 μεταξύ των δύο καλύτερων ακαδημιών της χώρας, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού ορίστηκε για το προσεχές Σάββατο (10/1 13:00).

Ο Κυπελλούχος Δικέφαλος θα υποδεχθεί στη Σουρωτή τους «Ερυθρόλευκους» για τους «8» της διοργάνωσης, οι οποίοι θα ψάξουν τη ρεβάνς από τον χαμένο τελικό του Ηρακλείου.

Ένας... πρόωρος τελικός σε ένα μονό παιχνίδι, με τον νικητή να προκρίνεται στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Παναθηναϊκό με τον τελικό να αποτελεί «βατή» υπόθεση, καθώς η ΑΕΚ «αυτοκτόνησε» κόντρα στην ΑΕΛ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διασταυρώσεις:

Προημιτελικά:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (1)

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός (2)

ΑΕΛ - Άρης (3)

Ατρόμητος - Βόλος (4)

Ημιτελικά:

Νικητής 1 - Νικητής 2 (5)

Νικητής 3 - Νικητής 4 (6)

Τελικός:

Νικητής 5 - Νικητής 6

