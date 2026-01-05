Επιστροφή στη δράση με ντέρμπι σε Καλαμάτα και Βόλο - Το πλήρες πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
A’ OMIΛΟΣ
- ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11/01/26 15:00
- NIKH BOΛΟΥ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,ΓΗΠΕΔΟ Π.ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10/01/26 14:00
- KΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ 10/01/26 15:00
- ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ASTERAS AKTOR B’,ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΙ “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”11/01/26 14:00
- ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – Π.Α.Ο.Κ Β’, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10/01/26 15:00
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’- ΜΑΡΚΟ, Π.Κ ΡΕΝΤΗ 11/01/26 15:00
- XANIA – HΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 11/01/26 15:00
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/01/26 14:00
- ATHENS KALLITHEA FC – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 10/01/26 15:00
- ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 10/01/25 15:00