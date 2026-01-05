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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επιστροφή στη δράση με ντέρμπι σε Καλαμάτα και Βόλο - Το πλήρες πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο
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Με Νίκη Βόλου - Ηρακλής και Καλαμάτα - Πανιώνιος επιστρέφει στη δράση η Super League 2 με τη διοργανώτρια αρχή να γνωστοποιεί το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

A’ OMIΛΟΣ

  • ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11/01/26 15:00 
  • NIKH BOΛΟΥ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,ΓΗΠΕΔΟ Π.ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10/01/26 14:00 
  • KΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ 10/01/26 15:00
  • ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ASTERAS AKTOR B’,ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΙ “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”11/01/26 14:00 
  • ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – Π.Α.Ο.Κ Β’, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10/01/26 15:00

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’- ΜΑΡΚΟ, Π.Κ ΡΕΝΤΗ 11/01/26 15:00 
  • XANIA – HΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 11/01/26 15:00 
  • ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/01/26 14:00 
  • ATHENS KALLITHEA FC – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 10/01/26 15:00 
  • ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 10/01/25 15:00 
Επιστροφή στη δράση με ντέρμπι σε Καλαμάτα και Βόλο - Το πλήρες πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής