Επίσημο το διαζύγιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Αμορίμ

Για κατάλληλη στιγμή για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έκανε λόγο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε από τη θέση του ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν προσελήφθη τον Νοέμβριο του 2024 και οδήγησε την ομάδα στον τελικό του UEFA Europa League στο Μπιλμπάο τον Μάιο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην έκτη θέση της Premier League, η ηγεσία του συλλόγου αποφάσισε απρόθυμα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή. Αυτό θα δώσει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία για την υψηλότερη δυνατή κατάταξη στην Premier League.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ρούμπεν για τη συμβολή του στον σύλλογο και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει την ομάδα εναντίον της Μπέρνλι την Τετάρτη.