Guardian: «Η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση 135 εκατ. για τον Βινίσιους»

Με το μέλλον του Βινίσιους ασχολούνται ρεπορτάζ στην Αγγλία, βάζοντας την Τσέλσι στο... παιχνίδι για την απόκτησή του.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος στην ισπανική πρωτεύουσα και δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2027.
Όπως αναφέρει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου ετοιμάζουν πρόταση 135 εκατομμυρίων λιρών στη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Βραζιλιάνου σταρ και μένει να δούμε αν η Βασίλισσα θα πει το «ναι», καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη ως ελεύθερος.