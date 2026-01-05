Guardian: «Η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση 135 εκατ. για τον Βινίσιους»

Έτοιμη να τινάξει την μπάνκα στον... αέρα η Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Νησιού, προσφέροντας πάνω από 135 εκατομμύρια στη Ρεάλ για την απόκτηση του Βινίσιους.

Με το μέλλον του Βινίσιους ασχολούνται ρεπορτάζ στην Αγγλία, βάζοντας την Τσέλσι στο... παιχνίδι για την απόκτησή του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος στην ισπανική πρωτεύουσα και δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2027.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου ετοιμάζουν πρόταση 135 εκατομμυρίων λιρών στη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Βραζιλιάνου σταρ και μένει να δούμε αν η Βασίλισσα θα πει το «ναι», καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη ως ελεύθερος.