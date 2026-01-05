Παναιτωλικός: Έκλεισε ο αντι-Τσάβες

Έτοιμος να κάνει δικό του και τον Γεβγένι Κουτσερένκο είναι ο Παναιτωλικός.

Συνεχίζονται τα μεταγραφικά πάρε-δώσε στο Αγρίνιο. Τα "καναρίνια" έχασαν δύο σημαντικούς παίκτες τους, τους Κοντούρη και Τσάβες κι ο αντικαταστάτης του Αργεντινού πορτιέρο βρέθηκε τελικά στη Σκωτία.

Ο λόγος για τον Ουκρανό γκολκίπερ Γεβγένι Κουτσερένκο, ο οποίος ανήκε στην Νταντί Γιουνάιτεντ, ωστόσο υπήρξε συμφωνία με τον σκωτσέζικο σύλλογο και ο 26χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται ήδη στο Αγρίνιο για να γίνει η τέταρτη προσθήκη των "καναρινιών" στη χειμερινή περίοδο, μετά τους Μπρέγκου, Σατσιά και Γκράναθ.