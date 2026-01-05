Γκονθάλο Γκαρσία: «Ο ανταγωνισμός στη Ρεάλ είναι σκληρός, αλλά είμαι έτοιμος όταν μου δοθεί η ευκαιρία»

Ιδανικό ξεκίνημα στο 2026 πραγματοποίησε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Μπέτις με 5-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της La Liga, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Τσάμπι Αλόνσο εμπιστεύθηκε τον Γκονθάλο Γκαρσία για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, με τον νεαρό επιθετικό να ανταποκρίνεται ιδανικά. Ο 21χρονος άσος σημείωσε το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του με τη φανέλα των «μερένχες», βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη.

Ο πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ μετά το καλοκαίρι και, μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε τόσο στο προσωπικό του επίτευγμα όσο και στη συνολική εικόνα της ομάδας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές των ακαδημιών.

«Ήταν ένα ξεχωριστό απόγευμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ, αλλά ακόμη περισσότερο για την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας. Δεν δίνω σημασία σε όσα γράφονται. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Γνωρίζω ότι βρίσκομαι πίσω από τον Εμπαπέ στην ιεραρχία, όμως ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου μου δίνουν πάντα την αυτοπεποίθηση να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Γάλλο σταρ: «Παίρνω λιγότερα λεπτά συμμετοχής γιατί μπροστά μου υπάρχει ο Εμπαπέ, ο οποίος κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Σχεδόν σκοράρει σε κάθε παιχνίδι και είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δουλεύω σκληρά, να βελτιώνομαι καθημερινά και να είμαι έτοιμος όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ και στις συγκρίσεις με τον Ραούλ: «Τα γκολ που μπήκαν σήμερα είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά που δουλεύουν στη Βαλδεμπέμπας. Όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και εκείνα του Ασένσιο και του Φραν Γκαρσία δείχνουν ότι με επιμονή και δουλειά μπορείς να τα καταφέρεις. Έχω πει ξανά πως, αναγνωρίζοντας τις διαφορές, είναι μεγάλη τιμή να συγκρίνομαι με έναν θρύλο όπως ο Ραούλ. Τόσο εκείνος όσο και ο Αρμπεόλα υπήρξαν σπουδαίοι προπονητές και καθοριστικοί για την πορεία μου».